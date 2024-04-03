سامر إسماعيل يرد على إنتقادات عابد فهد لـ "ولاد بديعة"

ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل السوري سامر إسماعيل على إنتقادات الممثل السوري عابد فهد لمسلسل "ولاد بديعة"، وللعنف والقسوة الظاهرة فيه.

وقال سامر إسماعيل الذي يجسد دور "شاهين الدباغ" بالعمل، إن العنف حولنا في كل مكان في الوقت الحالي، والفن يجب أن يظهر قبح هذا الشيء، والعمل رسالة لرفض الواقع العنيف.

حديث سامر هذا جاء خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم"، الذي تقدمه الإعلامية السعودية سارة دندراوي.

مسلسل "ولاد بديعة" من بطولة الممثلين سلافة معمار، يامن الحجلي، محمود نصر، نادين تحسين بك، سامر إسماعيل، إمارات رزق، عدنان أبو الشامات، ديمة الجندي، لينا حوارنة، روزينا لاذقاني، ونادين خوري، تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، في سابع تعاون بينهما، إخراج رشا شربتجي.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي إنساني، حول أربعة أشقاء هم: سلافة معمار (بديعة)، محمود نصر (مختار)، سامر إسماعيل (شاهين) ويامن الحجلي (ياسين)، يلعبون أدوار "ولاد بديعة"، وتجسد الممثلة إمارات رزق دور والدتهم.

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