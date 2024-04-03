ماهلاغا جابري بإطلالة مميزة خلال جولتها السياحية في العلا السعودية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري متابعيها عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو لجلسة تصوير خضعت لها خلال زيارتها لمنطقة العلا في المملكة العربية السعودية، إذ اطلعت على تاريخها، واستكشفت معالمها السّياحيّة الرائعة.

وظهرت ماهلاغا في مقطع الفيديو بإطلالة رائعة، إذ ارتدت فستاناً طويلاً بدون كُمّيْن بنمط "هالتر نك" باللون البنفسجي، وأقرنته بوشاح طويل وواسع مع غطاء للرأس، وكمين طويليْن منفوخيْن. وحددت خصرها بحزام من نوع الفستان نفسه. والفستان من تصميم المصمّمة السّعوديّة هلا الغرباوي.

انتعلت ماهلاغا حذاء مريح من الجلد الأبيض بإصبع واحد، ووضعت نظّارات شمسيّة كبيرة سوداء اللون.

وظهرت ماهلاغا في مقطع الفيديو وهي تمتطي الجواد الذي اختارته لجولتها السياحية.



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