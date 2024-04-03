لينا صوفيا تحتفل بعيد ميلادها الـ16 بحضور أبطال مسلسل "كامل العدد"

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية لينا صوفيا بعيد ميلادها الـ16، بحفل حضره عدد من المشاهير، من بينهم دينا الشربيني وشريف سلامة بطلي مسلسل "كامل العدد"، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان الحالي 2024.

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وشاركت لينا صوفيا متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة من الصور التي وثقت أجواء الاحتفال، وظهر فيها عدد من الممثلين، منهم يوسف جبريال ويوسف وهبي.

مسلسل "كامل العدد" من تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي، وبطولة الممثلين دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب.