إليكم ردة فعل أولاد كيت ميدلتون الثلاثة عند معرفتهم بمرض والدتهم

ميرنا وليد - بيروت - كشف مصدر ملكي لإحدى المجلات العالمية عن ردة فعل الأمراء الثلاث الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس عند المعرفة بإصابة والدتهم الأمير كيت بمرض السرطان.

وأكد المصدر ن الأمراء يشكلون مصدر دعم مهم لوالدتهم، وقال: "إنك تستمد الشجاعة من المرونة الاستثنائية التي يتمتع بها الأطفال. الأمراء يدعمون والديهما بالابتسامات، إن قضاء وقت ممتع معهم والاستمتاع بالوقت المتاح دون الأعمال والالتزامات الملكية هو أمر مهم للغاية، فالأمراء الثلاثة هم محور عالم الأميرين".

وعن توقيت إعلانها مرضها لهم، قال: "أميرة ويلز إنتظرت إصدار الإعلان العام عن حالتها الصحية بالتزامن مع عطلة عيد الفصح، ليكوم هناك فترة بعيدين فيها عن زملائهما والضغوط التي سيتعرضون لها من الناس والصحافة، إضافة الى أنها فرصة لتوفير مساحة للعائلة لقضاء وقت خاص معاً، ونحن نفهم الآن منطق التوقيت وسببه".

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