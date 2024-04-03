خاص وبالفيديو- صلاح تيزاني "أبو سليم" يتلقى إتصالاً من عاصي الرحباني.. فما الحديث الذي دار بينهما؟

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة شهر رمضان المبارك، ولأنه ممثل كبير لطالما أحببنا أعماله، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، نعيد نشر برنامج "ذكريات أبو سليم صلاح تيزاني"، الذي أعده وقدمه الممثل اللبناني القدير صلاح تيراني، عبر موقع "الفن"، والذي إسترجع خلاله ذكرياته مع عائلته، ومع شخصيات مشهورة في التمثيل وغيره من المجالات، وكشف كواليس أعماله الفنية.



في هذه الحلقة، كشف أبو سليم أن المؤلف والملحن الراحل عاصي الرحباني إتصل به في العام 1966، وقال له إنه يريد أن يتلقي به؟ ولكن ما كان الهدف من هذا اللقاء؟

لمعرفة كل التفاصيل، تابعوا الحلقة كاملة بالفيديو.