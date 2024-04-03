مسلم يؤكد: "حسين الجسمي أقوى من عمرو دياب فنياً"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري مسلم عن رأيه بقدرته على منافسة الفنان المصري عمرو دياب، وقال: "في أعلى من عمرو دياب فنيا، بالنسبة لي حسين الجسمي رقم واحد في حياتي وأقوى صوت في العالم، عمرو دياب طبعا أسطورة، لكن حسين الجسمي في حتة ثانية.

سر نجاح عمرو دياب إنه مش قوي صوتيا، لكن تسمعيه تحبيه، وممكن لو ربنا كرمني وعملت حفله معاه خارج مصر نشوف رأي الناس صوتيا".

وعن الفنان الذي يقارن نفسه به، قال خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" المذاع عبر قناة النهار: "أنا نفس حتة سعد لمجرد، بحبه جدا وأحس إنه نفس سكتي".