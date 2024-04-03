انطلاقة صباحية جديدة على MBC LOUD FM مع بايرون كوك وسنا كوثري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت MBC LOUD FM، أول محطة إذاعية تجارية ناطقة بالإنجليزية في المملكة العربية السعودية والمنضوية تحت مظلة “مجموعة MBC”، عن إطلاق البرنامج الصباحي الجديد بعنوان “The Byron Cooke Show, with Sana K” الذي يُزمع انطلاقه في شهر أبريل.

يقدم البرنامج المذيع العالمي الشهير بايرون كوك برفقة الموهبة الشابة سنا كوثري، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 28 أبريل 2024 – مباشرة على قناة MBC LOUD FM، يومياً من الساعة 6 إلى 10 صباحًا، ومن 10 صباحًا إلى 12 ظهراً أيام السبت.

وتعليقاً على البرنامج الجديد، قال أليكس أجيشيف، مدير المحتوى الإذاعي والصوتي في إذاعة MBC LOUD FM: “نترقّب بشوق انطلاق برنامج “The Byron Cooke Show with Sana K” على قناة MBC LOUD FM، فمن المعروف أن بايرون شخصية إذاعية عالمية ويتمتع بقدرة مذهلة على التواصل مع المستمعين سواءً من خلال التفاعل مع الجمهور أو من خلال البث المباشر عبر الأثير. أما سنا فهي موهبة واعدة ومطّلعة على الثقافة الخليجية، وستشكل مع بايرون ثنائياً متميزاً يمنح المستمعين جرعة صباحية مضاعفة من المعلومات والترفيه لبدء نهارٍ حافل بالنشاط والإنجازات.”

من جانبه قال بايرون كوك تعليقًا على انضمامه لـ MBC LOUD FM: “تعد المملكة العربية السعودية سوق المغتربين الأسرع نمواً في العالم، كما أن MBC LOUD FM هي أول محطة إذاعية تجارية ناطقة بالإنجليزية في المملكة، لذا قد لا تكفي كلمة (حماسة) للتعبير عن شعوري اليوم، وأنا أترقب بشوق إنطلاق البرنامج، وأعتبر المملكة العربية السعودية موطني الثاني”. وختم ممازحاً: “أتحرّق شوقاً للاحتفال بأهداف رونالدو بصحبة الجمهور السعودي على المدرّجات!”

بدورها قالت سنا كوثري: أنا متحمسة جداً للانضمام إلى فريق MBC LOUD FM والتعاون مع بايرون لخلق إيقاع جديد شبابي وحيوي على الأثير الإذاعي السعودي! في الوقت نفسه أتطلّع بشوق لاكتشاف ثقافة جديدة، وإضافة “اللغة العربية” إلى سيرتي الذاتية، مع حرصي على تجربة الأطباق المحلية الشعبية السعودية التي لطالما سمعت عنها!”

جدير بالذكر أنه سيتم نقل البرنامج الصباحي الحالي “”The Daily Wake Up مع جاي آر ودانة، إلى فترة Weekday Drive التي تبدأ الساعة 4 مساءً، فيما سيتم الكشف عن الجدولة البرامجية القادمة في وقتٍ لاحق.

نبذة عن بايرون كوك

حاز كوك على جائزة شخصية العام الإذاعية الدولية في قمة الراديو العالمية (WWRS) في لوس أنجلوس، وهو مذيع يتمتع بخبرة عالية ويحظى باحترام عالمي كبير في هذا القطاع، وقد سبق له العمل في قطاع البث الإذاعي في كل من أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

قبل التحاقه بـ Loud FM، اعتاد الجمهور الإذاعي في ملبورن – استراليا على الاستماع لـ بايرون كوك عبر برنامجه الإذاعي على أثير راديو KIIS 101.1، كما عمل في عدة برامج حظيت بتصنيف عالٍ ضمن البرامج الأكثر استماعاً في استراليا عبر إذاعات 101.9 The Fox Melbourne ، وHit/Triple M Networks.كما سبق لـ كوك أن عمل في المملكة المتحدة في راديو XFM London، وكذلك في الولايات المتحدة مع راديو Indie 103.1 Los Angeles.

وسبق لـ كوك أن أطلق بثه الإذاعي الخاص في شمال كاليفورنيا تحت اسم راديو – X 103.9 Revolution – في عام 2006.

وبالإضافة إلى فوزه بالعديد من البرامج الإذاعية في استراليا، ترشّح كوك أيضاً لجائزة “مقدم بودكاست العام” وذلك في حفل توزيع جوائز Radio Today Podcast في أستراليا عن البودكاست الأسبوعي الذي أنتجه وأطلقه بشكل مستقل في عام 2021.

نبذة عن سنا كوثري

تنضم سنا كوثري إلى بايرون كوك كمقدمة مشاركة في البرنامج الجديد، وهي موهبة واعدة تم اكتشافها لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة من خلال تجارب أداء أجرتها راديو فيرجن في الإمارات للبحث عن مقدمة إذاعية جديدة.تتميز سنا بإلمامها بثقافة المنطقة، وتمتلك شخصية كاريزماتية متميزة، وهي في بحث دائمٍ عن القصص الجديدة والفريدة التي تحظى باهتمام المستمعين وانتباههم.

ولدت سنا وترعرعت في بلجيكا قبل أن تنتقل للعيش في كل من نيويورك وباريس ودبي، جيث تنوعَ عملها في مجال الإعلام من الرقمي إلى المطبوع والإذاعي، وذلك من خلال تجاربها كصانعة محتوى، ومقدمة للعديد من مشاريع Dubai’s New Media Academy في دبي، بالإضافة إلى كونها مقدمة نشرات اخبارية ومراسلة لشبكة الإذاعة العربية (ARN).يُبث قريباً عبر تطبيق MBC LOUD FM على الهواتف الذكية.