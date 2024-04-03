خاص بالفيديو- سيرين عبد النور تودّع والدتها..وماجدة الرومي وصادق الصباح وهلا المر وغيرهم يواسونها

ميرنا وليد - بيروت - ودّعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور والدتها بألم وحرقة، وذلك بحضور عدد من الفنانين والممثلين، وقد صلي لراحة نفس الراحلة في كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس.



موقع الخليج 365 تواجد في هذه المناسبة الأليمة، وكان لنا تقرير ضم رئيسة تحرير موقع الخليج 365 وسفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، الفنانة ماجدة الرومي، المنتج صادق الصباح، الليدي مادونا، الممثلة ورد الخال، الممثل جورج خباز، الفنانة عبير نعمة، الممثل عبدو شاهين، خبير التجميل بسام فتوح، الإعلامي هشام حداد والفنان جوزيف عطية.

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