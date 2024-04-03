إيقاف مسلسل أكين أكينزوز الجديد!

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية ان مسلسل "الأزهار البرية" الذي يخوض بطولته النجم التركي أكين أكينوزو من المقرر ان ينتهي عند الحلقة الثالثة بسبب عدم تحقيقه نسب مشاهدة عالية.
الجدير ذكره ان أكين أكينوزو هو ممثل تركي، من مواليد 22 أيلول/سبتمبر عام 1990، وقد حقق شهرة واسعة بعد أن جسد دور البطولة في المسلسل التركي الشهير "زهرة الثالوث"، بشخصية "ميران".
درس أكين أكينوزو الرياضيات في جامعة أنقرة، كما تخصص في مجال التمثيل في الجامعة ذاتها وتخرج منها، يتحدث اللغة الإنكليزية والتركية بطلاقة.
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