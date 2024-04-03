ماغي بو غصن توضح حقيقة هذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة ماغي بو غصن عن ان هناك أخبار غير صحيحة يتم تداولها عن مسلسل "ع أمل"، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "في قصص كتير عم تنحكي عن المسلسل على السوشال ميديا مش حقيقية.
. ما تصدقوا كل شي بتقروه.. في ناس عم تقول انها معنا بالمسلسل وهيي مش معنا.. وفي أحداث عم يتناقلوها مش صحيحة.. كم حلقة ومنعرف كل شي".
وذلك في رد على متابعة كتبت: "ليش نبال بيحرق بيتك !".
الجدير ذكره ان "ع أمل" من انتاج شركة "إيغل فيلمز".
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