هذا ما قالته نادية شكري بعد نجاحها في مسلسل "جودر"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية نادية شكري منشور عبر حسابها الرسمي، علقت فيه على مشاركتها في مسلسل "جودر"، وتحقيقها نجاحاً بارزاً.

وكتبت نادية في منشورها: "صباح الخير على كل حبايبي.. مش عارفة اعبر عن فرحتي.. اني اعمل دور ضيفة شرف فيعمل كل الضجة دي فهو طبطبة من عند ربنا أن يكون لي النصيب فى اشتراكي في عمل يكتب له نجاح كبير مع مخرج رائع الاستاذ إسلام خيري ومع نجم مثل الفنان ياسر جلال ومع طاقم من المبدعين وكهدية من ربنا كمان انه يجعل حبكم لي يكون السبب الرئيسى في هذه الضجة ولولا حبكم لي ما كنت أصبحت تريند.. فعلا اللي يحبه ربنا يحبب خلقه فيه.. ربنا ميحرمنيش من حبكم".

مسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، وبطولة الممثلين ياسر جلال، نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي.

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