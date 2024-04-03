أفلام عيد الفطر 2024.. علي ربيع ينافس بقوة في عالم الكوميديا بفيلم "عالماشي"

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفنان علي ربيع منافسة قوية في موسم أفلام عيد الفطر 2024، خلال فيلمه الجديد والذي يحمل عنوان "عالماشي" وينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية المليئة بالفنتازيا والتشويق، ومن المقرر إطلاقه بدور العرض السينمائي يوم 10 أبريل من الشهر الجاري.

فيلم عالماشي

فيلم عالماشي

أحداث فيلم عالماشي

وتدور قصة فيلم عالماشي، من خلال الشاب هادي ويقوم بدوره علي ربيع، والذي تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتم تشخيص حالته بمرض نادر يجعله مجبرًا على الحركة والسير طول الوقت، وتصبح حياته مهددة حال توقفه لحظة واحدة، الأمر الذي يفجر كثير من المواقف الكوميدية.

ويجسَد الفنان صلاح عبدالله شخصية والد هادي، فيما تجسد الفنانة آية سماحة شخصية نورا وهى فتاة رياضية تلتقي بـ علي ربيع في الوقت الذي تبدأ فيه معاناته مع هذا المرض النادر.

أبطال فيلم عالماشي

ويضم فيلم عالماشي كوكبة من نجوم الكوميديا بخلاف علي ربيع وآية سماحة وصلاح عبدالله، كريم عفيفي وانتصار وعبدالله مشرف ومحمد رضوان وإبرام سمير وإسماعيل فرغلي، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج محمد حمدي الخبيري، من إنتاج الطاهر ميديا برودكش.

فيلم عالماشي