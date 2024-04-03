إلهام شاهين تكشف سبب تأخر تصوير فيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ أن أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن تحضيرها لتصوير فيلم جديد بعنوان “الحب كله” قبل شهرين لم يصدر عن صناع الفيلم أي أخبار عن بدء التصوير، وقد كشفت إلهام في تصريحات صحفية عن سبب تأخر التصوير فقالت: “الظروف الفترة الماضية لم تكن مناسبة لأن بعض النجوم المشاركين بالفيلم كانوا مشغولين بتصوير أعمالهم لرمضان، لذلك تأخر التصوير لكن بإذن الله هنبدأ تصوير الفيلم قريب”.

وعن دورها في الفيلم وتفاصيله قالت: “أجسد خلال فيلم الحب كله شخصية سيدة شعبية، وأحداث الفيلم تدور في يوم واحد بحارة شعبية، ويناقش العمل عددًا من القضايا النسائية”.

وكانت إلهام شاهين قد أعلنت أنها تعاقدت على فيلم “الحب كله” من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر، كاشفةً أنه سيكون التعاون الفني الأول لها مع ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين.

وعبّرت شاهين عن سعادتها بالتعاون مع ابنة شقيقتها في فيلم “الحب كله” للمرة الأولى منذ دخولها الوسط الفني، مشيرةً الى أن هذا يؤكد أن ابنة شقيقتها لم تدخل مجال التمثيل بالوساطة كما يقول البعض.