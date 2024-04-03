إبنة روجينا تتحدث عن دعم والدتها لها في التمثيل وتأثير التعليقات السلبية عليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: برزت الفنانة الشابة مريم ابنة الفنانَين أشرف زكي وروجينا بعد تألقها مع والدتها في مسلسل “ستهم” العام الماضي، ومسلسل “سر إلهي” الذي انتهى عرضه في النصف الأول من رمضان الحالي.

وكشفت مريم في تصريحات صحفية تفاصيل مساندة والدتها روجينا لها في طريقها إلى العمل بالفن، مؤكدةً أنها لا تلتفت الى التعليقات السلبية.

وقالت مريم أشرف زكي: “دوري في “سر إلهي” كان تحدياً كبيراً لي، ولكنني تحمست له لكي أتعلّم وأثبت لنفسي أن شخصيتي الفنية في تطور”. وتابعت: “والدتي روجينا كانت تذاكر لي كل مشاهدي وكنت أراجع معها أولاً بأول، وسعيدة بتعليقات الجمهور على السوشيال ميديا، وأتمنى العمل في الفترة المقبلة في السينما”.

وعن وجه الشبه بينها وبين عمّتها الفنانة ماجدة زكي، قالت مريم: “أسمع دائماً جملة “أنتِ نسخة من عمّتك”، وأكون فخورة جداً بربط الجمهور لاسمي باسم عمّتي، وهي فنانة كبيرة وأتعلّم منها الكثير، ومن أكثر الشخصيات في حياتي التي بتدعمني”.

وأشارت مريم إلى أنها لا تهتم للتعليقات السلبية التي تتلقاها من البعض على السوشيال ميديا، مضيفةً: “لا أهتم بما يقوله البعض بأنني دخلت التمثيل بالواسطة، ولكن أركز في تطوير موهبتي وأدائي”.

مسلسل “سر إلهي”، هو بطولة: روجينا، محمد ثروت، صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.