رانيا يوسف توضح سبب هجومها على نجم “الكبير أوي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاعلكم” الذي تقدّمه الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة “العربية”، كشفت الفنانة رانيا يوسف أسباب هجومها على الفنان محمد سلام بعد ظهوره في الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي”.

وقالت رانيا يوسف: “المنشور كان على صفحتي الشخصية بيني وبين أصحابي، وكان مجرد استفهام مني لمحمد سلام، في حين إنه لما اعتذر عن المسرحية كان ممكن يعمل ده بكل هدوء بعيداً عن السوشيال ميديا والجدل، وبدون ما يحرج الفنانين كلهم”.

وأضافت: “الجدل حول موقف محمد سلام طلّعنا كلنا شكلنا مش حلو، وفي الأول والآخر ده شغلنا ومصدر رزقنا الوحيد، وإيه سبب مطالبة الفنانين فقط بوقف شغلهم وليس المهندسين أو العمال أو رجال الأعمال؟”.

واختتمت رانيا يوسف حديثها بالقول: “لما تحصل حركة زي دي بيحصل هجوم فظيع على الفنانين، وكان ممكن أحترم موقفه أكثر لو اعتذر قبل يوم السفر لعرض المسرحية، لأن دي فلوس منتج وعمال وتذاكر سفر وفنادق ومسرح، يعني خسائر لناس كثيرة، وكان موقف غريب منه لأنه حصل بعد 21 يوم من ضرب غزة، فكان عنده فرصة أسبوع أو 10 أيام قبلها للاعتذار”.