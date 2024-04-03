محمود العسيلي يكشف سبب رفضه الغناء مع أنوشكا ويعتذر من هذا الفنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان محمود العسيلي ضيفاً على برنامج “على المسرح” الذي تقدّمه الإعلامية منى عبد الوهاب حيث كشف عن العديد من أسرار حياته الشخصية وسبب رفضه الغناء مع الفنانة أنوشكا حين كان عمره 12 عاماً، لأنه كان يغني الأغاني الخاصة به، بجانب الحديث عن رأيه في أغاني المهرجانات الشعبية وتقديمه اعتذاراً لمؤدي المهرجانات عصام صاصا.

إليكم أبرز تصريحات العسيلي في البرنامج:

– “الإنسان بيكون معتز بالحاجة اللي بيعملها، حتى لو كانت بسيطة، أنا عايز أطلع المسرح اللي صحابي بيحبوه وأقدّم الحاجة اللي مقتنع بيها”.

– “هوايتي قراءة لغة الجسد… وأبحث دائماً عن السعادة”.

– “في أغاني مثل “أنت تقدر” و”ابن مصر” سيخلّدها التاريخ”.

– رفضت في صغري الغناء مع أنوشكا رغم حبي الكبير لها كمطربة لأنني “دائماً أكون سعيد بما أعمله وأقدمه بنفسي ومهما كانت بسيطة فهي حاجتي وبفرح بيها. وأنوشكا نجمة كبيرة، ولكن كنت أريد أن أظهر على المسرح وأغني الأشياء التي أحبها، وكل من يعرفوني يحبون الأغاني الخاصة بي”.

– “لست ضد المهرجانات وأغانيها انعكاس للذوق العام”.

– “كل حد أذاني علّمني درس كبير في حياتي”.

– “اتعلمت إن عمري ما أبقى راضي عن مشروع فني، ولا أضمن النجاح ولا أعمل حاجة”.

– “الحب بيبتدي قوي وبعدين بيختفي بسبب إن الناس بتختفي مع الظروف والوقت”.

– “أنا مؤمن بالخلود الفني وإن في حاجات عملتها هتقعد”.

– “الأغاني بتاعتي في الإعلانات بتعيش والناس بترقص عليها وعلقت معاهم وبيشغّلوها وبتدّي أمل وعزيمة وإصرار”.

– “التمثيل كان تجربة واخترت طريق الغناء بلا تردد”.

– “خدت على قفايا بسبب الغرور”.

– “بقدّر النعمة وأكبرها وإنها تكون ممتدة في إننا نكبر ونعجّز مع بعض”.

– المهرجانات في جزء كبير منها فرقعة ولون جديد ومصري أصيل بتاع الشارع أوي”.

– “مكنتش قاصد صراع مع عصام صاصا ولا بتوع المهرجانات وبقوله ياصاصا أنت ناجح وجميل ومحترم ومش قصدي أقلّل منه بدليل إنه الرقم 1 على المنصات وابني بيسمعه”.

– “بحب حسن شاكوش ومؤمن بيه وبموهبته وهو جامد وقلت له عايزك تركّز وتكسّر الدنيا ومش بهاجم حد”.

– “عمري ما بيجيلي يأس ولو غلطت بحاول أدوّر أنا عملت إيه غلط واللي بكتشفه إني بدّي بزيادة”.

– “نقطة التحول بالنسبالي، وأنا في الجامعة، لما سلكت طريق الفن وأول أغنية نزلت ليا الناس عرفتني من خلالها”.

– “كنت بروح الجامعة والبنات كانت بتصرخ لما تشوفني، ومكنتش بفهم بيصرخوا ليه، وأتاريهم كانوا عارفني، من أغنية “مجنونة””.