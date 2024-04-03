فنان مصري يكشف مساندة تامر حسني له.. ويفجّر مفاجأة عن أنغام وشيرين

بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 5 دقائق مضت التعليقات على فنان مصري يكشف عن دعم تامر حسني له.. ويفجّر مفاجأة عن أنغام وشيرين مغلقة

متابعة بتجــرد: في لقائه ضمن برنامج “العرّافة” الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة “النهار”، فجّر الفنان طارق فؤاد مفاجآت عدة عن أنغام وشيرين عبد الوهاب ومدحت صالح، كما تحدّث عن الأزمة الصحية التي مر بها خلال السنوات الماضية، حيث أشار إلى أنه بين ليلة وضحاها فقد صوته، ولم يعلم سبب هذا البلاء، ليكشف مفاجأة بأنه استعاد صوته بعدما مدح النبّي (صلعم).

وفي السطور التالية أبرز تصريحات طارق فؤاد مع بسمة وهبة:

– “مريت بأزمة صحية في 2016 وفضلت تعبان لحد 2020، صحيت الصبح ملقتش صوتي، الدكاترة قالوا بسبب حساسية وربو على صدري بسبب الكورتيزون، لكن صوتي رجع تاني لوحده فجأة من عند ربنا لما مدحت النبي”.

– “المستشار تركي آل الشيخ أمر بتسفيري خارج البلاد لتلقّي العلاج”.

– “محمد الحلو كل شهر كان بيبعتلي ظرف، وتامر حسني جالي لحد البيت ووقف معايا مادياً ومعنوياً، أما علي الحجار ومدحت صالح فما اتصلوش بيا حتى”.

– “شيرين عبد الوهاب كانت نجمة كبيرة أوي، وفيه دكتور أنف وأذن وحنجرة كان عندي في البيت وقالي أنا رايح لشيرين، قلت له كلّمني من هناك علشان أتباهى قدّام إخواتي بالمكالمة، بعد شوية اتصلت بيه قلت له إحنا خلاص هنطفي الشمع، فجأة لقيت واحدة قفلت في وشي السكة، قلبي اتوجع وقتها، لكن حالياً مش شايل منها خالص كان موقف بايخ يمكن بس الله أعلم بظروفها وقتها”.

– “مدحت صالح لما طلع مع أنغام قلب الحقائق، وقالها أنا وعماد عبد الحليم كنا لا نفترق، ولما أنغام قالت له مش كان معاكم طارق فؤاد؟ قالها آه آه كان معانا… لأ مدحت اللي كان معانا مش أنا اللي كنت معاه، عماد كان بيعدّي عليا أنا كل يوم الصبح”.

– “زعلت من مدحت صالح لأنه تجاهلني، عمره ما طلع في مرة قال إن طارق فؤاد أول واحد رحت له، وقلت له أنا عايز أغنّي، دي حاجة مش هتقل منك”.

– “اللي الناس متعرفوش إن مدحت صالح دا قريبي ابن عمي كنت متجوز أخته، وفي فترة مرضي مسألش عليا خالص”.

– “أغنية “أكتب لك تعهد” بتاعة أنغام كانت رايحة لشيرين عبد الوهاب، اشتغلت عليها وكلّمتها مكنتش فاضية، فجأة بعد أسبوع لقيت الأغنية متسجلة باسم أنغام بلحن تاني”.