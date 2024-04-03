مسلم يواصل تصريحاته النارية وهذا ما قاله عن عمرو دياب ومحمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الجزء الثاني من حلقته في برنامج “أسرار” الذي تقدّمه المذيعة أميرة بدر عبر قناة “النهار”، واصل مطرب المهرجانات مسلم تصريحاته النارية، حيث علّق على مقارنته بنجوم الغناء ومطربي المهرجانات، مؤكداً أنه لا يعتبر نفسه بين مطربي المهرجانات الشعبية.

وقال مسلم: “أغنية “يا أصفر” كانت من وحي خيالي وكان فيه مشكله ساعتها معايا، وهي سبحان الله نجحت، وغنّيتها لواحد كان صديقي جداً، ودلوقتي حبيبي وبموت فيه، وهو حودة بندق، كانت مشكلة واحنا صغيرين وهو طالع من قبلي وهو محترم ومن الناس اللي شقيت ولما اتشهرنا مع بعض أصابتنا عين بعّدتنا عن بعض، فاستفزني بالكلام رحت ردّيت عليه بالشغل، وغنيتهاله، واتحسدنا لأننا نجحنا مع بعض كتير زي أغنية “خطر جايبة” 140 مليون وعاملين ألبوم مكسّر مصر”.

وواصل: “المقارنة بيني وبين عصام صاصا وحودة بندق، كل واحد ناجح في حتته، وأنا مش شايف نفسي مع دول، مش معنى كده إنهم وحشين، أنا صنعت حتة ليا، أنا مش شايف منافس ليا، ولما بغنّي مع أي حد بحط حتتي، ودي أجمل حاجة بعملها، مش عايز أنافس غير نفسي، والطمع في البني آدم”.

وعن رأيه في عمرو دياب، قال مسلم: “فيه أعلى من عمرو دياب، وحسين الجسمي أعلى واحد في العالم ليا، وعمرو دياب 40 سنة على القمة عشان تقيل ومختفي دايماً، ونفسي أتميز زي سعد لمجرد لأنه سكّتي، وعمرو دياب مش محتاج حد يقلّده لأن صوته عادي، ومش قوي صوتياً لكن تسمعه تحبه، أما أنا الاتنين، لو ربنا كرّمني ووقفت قدامه هنشوف الحتة دي، لأن هيبقى رأي الناس، وأنا 23 سنة وعامل كده ما بالك لو 30 سنة هوصل لفين!”.

وتابع: “كان نفسي في حاجات قبل ما أتشهر، وبقيت مدمن لبس، وروحي فيه، وفي حاجات بجيبها من بره، وبجيب لبس أجمد من “غوتشي” و”ديور”، وأنا بعشق اللبس، وبشتري بـ 200 ألف في الشهر لبس”.

وأردف بالقول: “يوم الخطوبة لبست شيفون عشان مختلف وبحب الحاجة الغريبة، وطلعت في حفل العلمين بكروب توب، وبحب الحاجات المجنونة دي والهجوم نجاح، والعرق الصعيدي ده للحاجات التانية، وبحب الموضة لكن عمري ما ألبس حلق ولا أدقّ وشم، ولبسي الغريب متطلبات شغلي لكن مش بمشي بيه في الشارع”.

وأضاف: “عندي شهوة الشغل والفلوس، وأنا مدير أعمالي، وبحب الفلوس أوي، الفلوس بتعمل كل حاجة، وقادرة تخلّي الناس اللي مكانتش بتبصلّك، تبصلّك، وعشان أنا متربي تربية مش شبه الجيل ده أنا واللي شغّالين معايا، وبالنسبة لي الفلوس مش كل حاجة، لكن دلوقتي بقيت اعتمد أن الفلوس كل حاجة”.

أما عن الفنان محمد رمضان، فعلّق مسلم قائلاً: “رأيي في محمد رمضان إنه ناجح، واللي بيعمله حرية شخصية، لكن عمري ما أعمل كده، لأني بعمل الفلوس لنفسي، محبّش حد لسه بيحاول يجتهد يشوف اللي عندي ويزعل ويضايق، لأني كنت مكانه في يوم من الأيام، أنا وسلطان الشن إخوات وبنتكلم وهو كويس، وعمري ما حسدت حد”.