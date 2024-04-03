بالفيديو – نجم مصري يُفجّر مفاجآت: ساعدت شيرين وهي طفلة .. ولما اشتهرت قفلت السكة في وشي!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2024 12:52 مساءً - كشف المطرب المصري طارق فؤاد موقفا جمعه مع المطربة المثيرة للجدل شيرين عبد الوهاب أثناء عيد ميلاده.

وقال فؤاد، ببرنامج “العرافة”، إن أحد الأطباء الكبار في مجال الأنف والأذن والحنجرة، أخبره بأنه ذاهب إلى شيرين عبد الوهاب، وحينما علم بذلك طلب منه أن يهاتفه عند وصوله لشيرين حتى يتحدث معها أمام أهله ويتباهى بتلك المكالمة في عيد ميلاده.

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وأوضح فؤاد، أنه فوجئ أثناء مكالمته للطبيب يوم عيد ميلاده، بأن شيرين أغلقت المكالمة وهو على الهاتف.