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بالفيديو – نجم مصري يُفجّر مفاجآت: ساعدت شيرين وهي طفلة .. ولما اشتهرت قفلت السكة في وشي!

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كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2024 12:52 مساءً - كشف المطرب المصري طارق فؤاد موقفا جمعه مع المطربة المثيرة للجدل شيرين عبد الوهاب أثناء عيد ميلاده.

وقال فؤاد، ببرنامج “العرافة”، إن أحد الأطباء الكبار في مجال الأنف والأذن والحنجرة، أخبره بأنه ذاهب إلى شيرين عبد الوهاب، وحينما علم بذلك طلب منه أن يهاتفه عند وصوله لشيرين حتى يتحدث معها أمام أهله ويتباهى بتلك المكالمة في عيد ميلاده.

طارق فؤاد: شيرين عبد الوهاب قفلت السكة في وشي

وأوضح فؤاد، أنه فوجئ أثناء مكالمته للطبيب يوم عيد ميلاده، بأن شيرين أغلقت المكالمة وهو على الهاتف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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