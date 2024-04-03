هل كايلي جينر حامل من تيموثي شالاماي؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن ان نجمة تلفزيون الواقع العالمية كايلي جينر حامل بطفلها الثالث من تيموثي شالاماي، الا انها معلومات غير مؤكدة، فالثنائي لم يعلّقا بعد على هذا الخبر.
على صعيد آخر شاركت كايلي متابعيها صوراً لها، ظهرت فيها بإطلالة رائعة.
وتألقت كايلي بفستان أسود قصير جداً، له قبة عالية وكمان طويلان، ويتميز الفستان بحزام عريض من الجلد الأسود اللامع، يحدد الخصر.
الفستان من مجموعة الألبسة الجاهزة لربيع وصيف 2024، من علامة Ferragamo الإيطالية.
وإنتعلت كايلي حذاء بكعب عالٍ من الجلد الأسود.
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