مي عمر تختار هذا اللون الناري لإطلالتها الرمضانية- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية مي عمر الجمهور، مجموعة صور وثقت من خلالها إطلالتها الرمضانية الأخيرة، والتي لجأت فيها لإختيار لون جريء للغاية.

وقد إرتدت مي عمر فستاناً طويلاً وواسعاً باللون البرتقالي، بقصة ملوكية وبكمين واسعين وطويلين، مع تطريز مميز باللون الذهبي، ومحدد عند الخصر بحزام باللون البرتقالي.

وإنتعلت مي عمر حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج، وحملت حقيبة يد بتصميم دائري، وباللونين البيج والبني.

وكانت مي عمر قد إحتفلت بإنتهاء عرض مسلسلها "نعمة الأفوكاتو"، الذي حقق نجاحاً بارزاً خلال عرضه في دراما رمضان 2024.

ونشرت مي عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور توضح تصدر المسلسل قائمة "الترند"، وتحقيقه أعلى نسب مشاهدة.

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