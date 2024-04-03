بفستان أسود ضيق.. أصالة كامل تستعرض جمالها وأنوثتها بلوك رائع

ميرنا وليد - بيروت - سحرت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل متابعيها، بإطلالة بغاية الأناقة، حيث ظهرت بلوك رائع، فقد إرتدت فستاناً ضيقاً باللون الأسود، بكمين طويلين دخل فيهما اللون الأبيض، وإعتمدت تسريحة شعر مميزة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت سحرت أصالة كامل الجمهور بجمالها خلال تواجدها في العلا في السعودية، وظهرت مرتدية كروب توب ضيقة باللون الأسود، مع غطاء رأس موصول بها، وتنورة طويلة وضيقة بنفس اللون، وعباءة عربية باللون البني، وطبقت مكياجاً مميزاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.