المخرجة إيناس الدغيدي تكشف موضوعات شائكة .. الليلة بـ أسرار

ياسر رشاد - القاهرة - تحل المخرجة إيناس الدغيدي، ضيفة على برنامج "أسرار" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، الليلة، وتكشف خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية .

وتتحدث إيناس الدغيدي، في برنامج "أسرار" عن حياتها الشخصية، وعن تاريخها الفني المثير للجدل.

كما تكشف إينا الدغيدي، عن قصة محاولة اغتيالها، وأسباب منعها من بعض الجهات، وأسرار عن زواجها، وتتطرق لمواضيع شائكة في حياتها والمجتمع.



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

إيناس الدغيدي تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية

أوضحت المخرجة إيناس الدغيدي من خلال تصريحات لها، عن الأسباب التي دفعتها للغياب عن الساحة الفنية لأكثر من 14 عاماً، منذ فيلمها الأخير "مجنون أميرة"، مؤكدة إلى أنها تتمنى تقديم موضوعات جريئة مهمة.

قالت إيناس الدغيدي قائلة: "أنا بقالي فترة مبتعدة عن السينما، لأني كان ليا بصمة ونفسي أعمل السينما اللي بحبها مش اللي الجمهور عايزها، ونفسي أقدّم موضوعات جريئة عن العلاقة بين الرجل والمرأة والمشاكل الاجتماعية المهمة، ولكن أنا مبحبش الأكشن ولا الكوميديا اللي بدون هدف".

عبرت إيناس الدغيدي عن أزمتها مع الفنان مصطفى هريدي، قائلة: "زمان كنت بشتغل مع نجوم كبار وكان بيحصل بينّا مشاكل وعمرنا ما طلعناها برا لأن الشغل بيكون كله مشاكل، ودلوقتي مش هبص للموضوعات الصغيرة دي".

أشارت إيناس الدغيدي عن أسباب زيارتها الأخيرة إلى لبنان، قائلة: "كنت بسمع حاجات مش حلوة عن لبنان ولكني لما جيت لاقيتها زي ما هي، وشعبها بيحب الحياة وعايزين يعيشوا وبيتحدوا جميع الظروف".

معلومات عن إيناس الدغيدي

تخرجت إيناس الدغيدي من المعهد العالي للسينما في القاهرة العام 1975. أخرجت فيلمها الأول في العام 1985 وتعتبر أول امرأة تخرج أفلاماً روائية طويلة في مصر. أخرجت 16 فيلما روائيا طويلاً.



اقتحمت مجال الإنتاج السينمائي من خلال شركة «فايف ستارز» حيث أنتجت 7 أفلام روائية وهي استاكوزا - دانتيلا- الوردة الحمراء - كلام الليل - الحكاية دول حكاية مع المخرج أحمد السبعاوي الذي قام بإستبدال المخرجة إيناس الدغيدي به - مذكرات مراهقة - الباحثات عن الحرية - ما تيجي نرقص وجميعها من إخراج إيناس الدغيدي، ولاقت بعض أفلامها جدلاً حاداً من البعض بدعوى الموضوعات أو المشاهد.