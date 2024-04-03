وفاة شوق أيمن مشتركة سعودي أيدول في حادث مروع

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الثلاثاء، بخبر وفاة مُشتركة “سعودي أيدول” الفنانة الموهوبة شوق أيمن.

وتناقلت معلومات أن وفاتها جاءت بعد تعرضها لحادث أليم. وعبر حسابه الخاص على منصة إكس، نعى الفنان عيسى بن صالح زميلته شوق، وكتب: “انتقلت الى رحمة الله زميلتنا ببرنامج سعودي ايدول #شوق_ايمن الله يرحمها ويغفر لها يارب.. دعواتكم لها”.

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