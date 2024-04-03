بالفيديو: أول تعليق من لجين عمران على تسريب فيديو لها وهي ترقص

تحدثت الإعلامية لجين عمران عن تسريب فيديو لها وهي ترقص في حفل زفاف، في برنامج “حبر سري”.
وأوضحت لجين أن الحفل كان نسائيًا في الرياض، وكان التصوير ممنوعًا.
وأشارت إلى أنها طلبت من عمة العروس التأكد من منع التصوير، لكن فتاة قامت بتصويرها أثناء رقصها.
وقالت لجين: “لا أعرف إن كانت الفتاة متعمدة أم لا، لكن الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.”
وأضافت: “قلت وقتها الله لا يسامحها وحسبي الله ونعم الوكيل فيها، وتضايقت وابتعدت عن السوشيال ميديا.”
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