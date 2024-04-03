في حلقة من برنامج “حبر سري”، ناقشت الإعلامية لجين عمران شائعات حول دورها في طلاق شقيقتها أسيل عمران.

وأوضحت لجين أن أسيل شخصية قوية لا تتأثر بآراء الآخرين، وأنها كانت ضد زواجها من الأساس ولم تحضر عقد القران.

وأضافت أنها حذرت عائلتها من عدم ملاءمة هذا الزواج، لكنهم أكدوا على حب أسيل للشخص.

وتابعت: “كنت أعلم أنها ستطلق، وعندما أخبرتني بقرارها شعرت بالسعادة”.

وعزت لجين شعورها بالسعادة إلى وفاة طفل أسيل بعد ستة أيام من ولادته، مما أدى إلى تغير نظرتها للحياة وجعلها ترى الأمور بوضوح.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: لجين عمران تكشف حقيقة تسببها في طلاق شقيقتها ‎أسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.