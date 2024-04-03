شاهد الفنان عبد الله السناني يروي موقفا طريفا في طاش ما طاش: تعلقت في السماء من الحائر حتى حراج بن قاسم

روى الفنان عبد الله السناني موقفاً طريفاً حدث له في مسلسل “طاش ما طاش” عندما تعلّق في الطائرة من مكان محير حتى وصوله إلى حراج بن قاسم.

وقال السناني خلال مقابلته في برنامج كوبليه على قناة الإخبارية: نسيتني الطيار، بالصراحة وصلتني إلى حراج بن قاسم، لأنهم كانوا يخافون يطلعوا، وفي النهاية قالوا لي نترك الطيار يأتي لإنقاذي، فأنقذوني ونسيوا الموضوع.

وأضاف: وبالله العظيم، كنت متعلقًا من مكان محير حتى وصولي إلى حراج بن قاسم.