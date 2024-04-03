تامر حسني يتبنى طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - قام الفنان المصري تامر حسني بتبني طفل يدعى مصطفى وليد وهو مصاب بمرض نادر في جهازه الهضمي الذي تم تغييره وزراعته كاملاً.

وكان الفنان تامر حسني قد تبرع للطفل وناشد وزارة التضامن لفتح رقم حساب للتبرع لمصطفى وكانت الوزارة قد وافقت على هذا المطلب .

وشارك الفنان المصري تامر حسني، مع متابعيه عبر حسابه الرسمي، صورة من كواليس فيلم "ري ستارت" المقرر عرضه قريباً في دور العرض.

ونشر تامر حسني صورة له ظهر فيها مع الممثل المصري محمد ثروت، من كواليس تصوير الفيلم، وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: "انتظروا إن شاء الله في ري ستارت.. أعتقد الصورة قايلة كل حاجة".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور تامر، وأعربوا عن حماسهم لمشاهدة الفيلم، وتمنوا لهما النجاح في الفيلم.

ويشارك تامر حسني في بطولة الفيلم مع عدد من الممثلين، من بينهم: هنا الزاهد ومحمد ثروت.



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