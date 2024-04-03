بعد 45 عامًا.. تيموثي شالاميت يكسر رقم جون ترافولتا في هذا المجال السينمائي بإمتياز

ميرنا وليد - بيروت - حطم النجم العالمي تيموثي شالاميت الرقم القياسي المسجل بإسم النجم العالمي جون ترافولتا منذ 45 عامًا، في بطولة اثنين من الأفلام الأكثر ربحًا.



وحقق فيلم "Wonka" في دور العرض العالمية 632 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، بينما حقق Duneفي جزئه الثاني 626 مليون دولار، وما زال العدد في تزايد.

وكان رد تيموثي شالاميت على الشائعات المنتشرة حول رفضه إلتقاط صورة مع الفنانة العالمية سيلينا غوميز بناء على طلب حبيبته نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر.

والتقت مصورة موقع "TMZ"، تيموثي في شوارع لوس أنجلوس، ولاحقته لتسأله عن حقيقة الخلاف بين كايلي جينر وسيلينا، ورد على أسئلة المصورة بالرغم من أنه حاول التهرب قدر الإمكان.

وسألته المصورة عما إذا كانت علاقته بسيلينا جيدة أم لا، فأجاب "نعم بالطبع".

وعندما سألت "هل يوجد خلاف بين سيلينا وكايلي؟"، رد: "لا".

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