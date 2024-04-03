مكتشف سعدون جابر و أسما المنور .. 11 معلومة عن الملحن العراقي الراحل كوكب حمزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا الملحن العراقي الكبير كوكب حمزة، مساء أمس الثلاثاء، في إحدى مستشفيات الدنمارك عن عمر ناهز 80 عامًا.

الملحن العراقي الراحل كوكب حمزة، الذي أطلق عليه "مكتشف النجوم"، يعد من أبرز رموز الساحة الموسيقية، في العراق.

من هو كوكب حمزة؟

ولد كوكب حمزة ، عام 1944 في محافظة بابل، جنوبي العراق.

المبدع الراحل، من عائلة كردية ، ودرس في معهد الفنون الجميلة في بغداد، وأكمل دراسته في معهد الدراسات الموسيقية.

بدأ حياته المهنية مدرسا في مدرسة المربد في محافظة البصرة،

شارك مع فرقة البصرة كعازف عود، قبل تقديم أول لحن له، وهي أغنية "مر بيه" عام 1969، وغنتها الفنانة غادة سالم.

زادت شهرة كوكب حمزة، بعد وضع تأليف مقطوعة موسيقية بعنوان "آمال"، ووضع لحن أغنية "يا نجمة" للفنان حسين نعمة، وأصبح أحد رموز الموجة الموسيقية الجديدة، في العراق.

تم منع إذاعة أعماله، بسبب معارضته نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، قبل أن يترك العراق عام 1974، ويسافر إلى الاتحاد السوفيتي.

تنقل بين سوريا وأميركا، حتى استقر في الدنمارك منذ عام 1989.

قام الملحن العراقي الراحل، بإصدار مقطوعة موسيقية بعنوان "وداعاً بابل" عام 1992 ثم قدم أغنية أخرى بعنوان "الجراد يغزو بابل".

أطلق النقاد على الملحن كوكب حمزة لقب "مكتشف النجوم" فهو من اكتشف أفضل الأصوات العراقية مثل حسين نعمة، ورياض أحمد ،وستار جبار، وسعدون جابر، وعلي رشيد.

كما قام باكتشاف المطربة المغربية أسماء المنور، وكان أول من قدمها للجمهور حين لحن لها أغنية "دموع إيزيس" عام 1997 ، من كلمات الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، في حفل أقيم بمناسبة بلوغ "نجم" عامه السبعين.

غنى من ألحانه، نخبة من رموز الأغنية العراقية، وفي مقدمتهم المطرب سعدون جابر، إذ غنى" القنطرة البعيدة، ياطيور الطايرة، بساتين البنفسج، مكاتيب، من تمشي"، وغنى المطرب حسن نعمة " يانجمة".