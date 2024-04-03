منى واصف: تعلمت تجويد القرآن الكريم من أجل الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة السورية منى واصف عن دخولها مجال الفن، وتعلمها تجويد القرآن الكريم من أجل الفن.

وقالت واصف، إن الأعمال الفنية التي قدمتها على المسرح القومي كانت باللغة العربية أو مترجمة، مؤكدة أنها يجب على الفنان تعلم الحديث باللغة العربية الفصحى.

وأضافت في لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في BigTimePodcast، أنها تعلمت تجويد القرآن الكريم من أجل الفن، لأنه إذا استوقفتنا بعض الكلمات كنا لا نعود للمعجم، ولكن نعود للقرآن الكريم، وكان لدينا أساتذة متمكنين في اللغة العربية يقومون بالتدريس لنا في الجامعة.

وأشارت إلى أن زوجها كان عسكريًا وصدر له تكليف بالعمل في التلفزيون العربي السوري عام 1964، وكانت تظل جالسه في البيت أوقاتًا طويلة، وبعدما أنهى خدمته عسكرية لم يخبرها بهذا الأمر حتى لا تطلب العودة للتمثيل مرة أخرى.

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