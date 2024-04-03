الليلة.. المخرجة إيناس الدغيدي تكشف محاولة اغتيالها في برنامج "أسرار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحل المخرجة إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج "أسرار" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، مساء الليلة.

وتتحدث إيناس الدغيدي في برنامج "أسرار" عن حياتها الشخصية، وعن تاريخها الفني المثير للجدل، كما تكشف عن قصة محاولة اغتيالها، وأسباب منعها من بعض الجهات، وأسرار عن زواجها، وتتطرق لمواضيع شائكة في حياتها والمجتمع.

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.