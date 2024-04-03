أحمد عيد يدخل قوائم "إكس" بسبب أمر قتل زيد بن سيحون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخل النجم أحمد عيد، قوائم تريند موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، بعد ساعات من عرض الحلقة 23، من مسلسل "الحشاشين"، الذي يشارك في بطولته.

النجم أحمد عيد، وشخصية "زيد بن سيحون"، التي يجسدها في "الحشاشين"، ظهرا في القائمة، عقب عرض الحلقة التي شهدت مواجهة ساخنة للشخصية مع "حسن الصباح- كريم عبدالعزيز"، وصدور أمر قتل "زيد بن سيحون".

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عيد، فتحي عبدالوهاب، سامي الشيخ، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، أحمد عبدالوهاب، وغيرهم.