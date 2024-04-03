منى واصف: "أنا لست امرأة قوية ولا أشبه أدواري"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة منى واصف أنها ليست امرأة قوية ولا تشبه أدوارها التي قامت بها خلال مشوارها الفني.

وأضافت منى واصف في لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في بودكاست بيج تايم، الذي يعرض على شاشة "mbc1"، :" بأخد جميع الأدوار لإني ممثلة، والمرأة التي تربي أولادها في المنزل ليست ضعيفة، ولدي نوع من العدل بسبب الشخصيات، وفي الحقيقة أنا لست امرأة قوية ولا أشبه أدواري".

وتابعت: "أنا خسرت أحلامي، وفي نفس الوقت شعرت إني أترك أو أضل مع زوجي بسبب منعي من التمثيل، وعدت بعد أن قرر أن أعمل في مسرح التلفزيون فقط، ومنعني أن أدخل غرفته عندما كان يعمل مدير في التلفزيون، وعبدالحليم حافظ جاء مرة للتلفزيون السوري، وأول ما رأيته ركضت إلى غرفة المدير وهو زوجي، وقلت له إني رأيت عبد الحليم، قال لي "ألفهولك في ورق سولفان".

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