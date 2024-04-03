محمود العسيلي: "أنا مش غلاط ولما بتعصب محبش أجرح حد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال الفنان محمود العسيلي، إن الاندفاع والعصبية ليست جزء من شخصيته، مرادفًا: "مواقف العصبية اللي حصلت مكنتش عصبية اتفهمت غلط".

وأضاف "العسيلي"، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "الحياة": "الحاجات اتاخدت مش في مكانها الحقيقي بالعكس هو الموضوع كان كله جزء من اللي أنا اتعلمته إن الأقوال مش بالنيات ما حدش عارف نيتك، الناس بتشوفك زي ما بيقولوا على المسرح بس مش زي في الكواليس".

وأكمل: "أنا بغير على مصر، ولو مش هغير على مصر هغير على مين؟!، أنا مش بني آدم غلاط دي مش شخصيتي ولا أتعصب وأقول أي كلام، ولما بتعصب محبش أجرح حد".

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