فن ومشاهير

سامية الطرابلسي تنشر صورا من كواليس مسلسل "جودر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهرية فودة:

نشرت الفنانة سامية الطرابلسي صورًا من كواليس مسلسل "جودر"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت سامية في بعض الصور رفقة بطل العمل الفنان ياسر جلال.

وعلقت سامية على الصور قائلة: "تودد جارية شهريار المفضلة، جودر".

ينطلق عرض مسلسل جودر عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا، حصريا عبر شاشتها، بالاضافة لعرضها عبر منصة WATCH IT.

المسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي وتأليف أنور عبدالمغيث و وإخراج إسلام خيري وإنتاج المتحدة وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وميديا هب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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