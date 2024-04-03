سامية الطرابلسي تنشر صورا من كواليس مسلسل "جودر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهرية فودة:

نشرت الفنانة سامية الطرابلسي صورًا من كواليس مسلسل "جودر"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت سامية في بعض الصور رفقة بطل العمل الفنان ياسر جلال.

وعلقت سامية على الصور قائلة: "تودد جارية شهريار المفضلة، جودر".

ينطلق عرض مسلسل جودر عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا، حصريا عبر شاشتها، بالاضافة لعرضها عبر منصة WATCH IT.

المسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي وتأليف أنور عبدالمغيث و وإخراج إسلام خيري وإنتاج المتحدة وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وميديا هب.

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