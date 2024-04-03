إلهام شاهين وهالة صدقي تحضران الحفل السنوي لمرضى التوحد بالمتحف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بصور لها أثناء حضورها الحفل السنوي لمرضى التوحد بالمتحف المصري، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وحضر الحفل أيضا كل من الفنانة هالة صدقي، الفنان هاني رمزي، إياد نصار، محمد جمعة.

وعلقت إلهام شاهين على الصور: "الحفل السنوي لمرضى التوحد بالمتحف المصري.. سعيدة بأولادنا من ذوي القدرات الخاصة ومواهبهم العظيمة .. ربنا يحميهم ويسعدهم ويسعد أهاليهم الذين يستحقون كل التحية والتقدير على الاهتمام بتنمية مواهبهم".

وأضافت: "شاهدت إبداع في الفن التشكيلي، وصناعة موبيليا بشكل فني خاص، وتصنيع جلود، وفن الخزف، وفن صناعة الحلويات، وكثير من المواهب المختلفة، ربنا يوفقهم لمستقبل مزدهر، يستحقون كل الحب والإحترام و التقدير".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل "ألفريدو" بطولة أحمد فهمي، ندا موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شوقي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.

اقرأ أيضا:

منى واصف: تعلمت تجويد القرآن الكريم من أجل الفن

غادة عبدالرازق تنشر صورا من كواليس مسلسل "صيد العقارب"