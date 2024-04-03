شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 24.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 24، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى فى تمام الساعة 5:15 صباحاً، والإعادة الثانية 11:15 صباحا، وتُعرض لى قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 24 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

كما توالت الأحداث بالحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، حيث حدد عبد ربه - رياض الخولي، موعد زواجه من حنان - دينا فؤاد، في اليوم التالي، وعندما علم محسن - إبراهيم السمان، ذهب ليخبر عرب - أحمد العوضي، ووجد صباح - وفاء عامر، عنده، فأبلغهما الخبر وسط ذهولهما.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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