ميرنا وليد - بيروت - نشر اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في خاصية الحالة عبر حسابه، صورة وهو يشاهد مسلسل “أشغال شقة”.

كما وشارك​​​​​، محمد صلاح، قبل ذلك الجمهور مجموعة صور وثق من خلالها الأجواء الرمضانية في منزله، وإهتمام إبنتيه "مكة" و”كيان" بفوانيس رمضان.

كما شارك محمد صلاح قبل ذلك صوراً عبر خاصية القصص القصيرة، كشف من خلالها متابعته مسلسل "كامل العدد" للممثلة المصرية دينا الشربيني.

م​​​​​​سلسل " أشغال شقة "، بطولة الممثلين المصريين هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين وسلوى محمد علي ومحمد محمود ومحمد عبد العظيم، تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج خالد دياب.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد مسلسل " كامل العدد " .. محمد صلاح يبدأ بمتابعة مسلسل مصري جديد - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.