محمد رمضان ينفعل غضباً على مدير أحد الفنادق أثناء حفل السحور .. هذا ما قاله - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول على منصات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري محمد رمضان يظهر فيه وهو غاضب جداً، أثناء إحيائه حفل سحور بأحد الفنادق، وقال محمد رمضان: "السيد مدير الأوتيل أنا عارف إنه غصب عن حضرتك، ليه عايز تقفل الصوت؟ ليه مستقصدينا؟".



وتابع: "أنا عارف ده أمر وصل لحضرتك، اقفل علشان محمد رمضان موجود، أنا مصري وخدمت في الجيش، عايز أعرف سبب واحد"، وبعد ذلك هدأ محمد رمضان وأكمل الغناء .

ويستمر الفنان المصري محمد رمضان بتحقيق نجاح كبير بأحدث أعماله الغنائية "عربي"، والتي قدمها تريو مع الرابر الأميركي فيوتشر والمغني اللبناني العالمي مساري، وحققت الأغنية حتى الآن ما فوق الـ 44 مليون مشاهدة، بعد شهر على طرحها.