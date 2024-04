بصوت جميل وعذب ميريام فارس تقدّم ترنيمة "يسوع أنت الهي" في أسبوع الآلام من الكنيسة - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت صفحة لعشاق الفنانة اللبنانية ميريام فارس عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لـ ميريام أثناء تواجدها في كنيسة السيدة ريتا وهي تقدم ترنيمة "يسوع أنت الهي" في أسبوع الآلام، حيث تميزت ميريام بصوتها العذب أثناء تقديمها للترنيمة .



ونشرت منذ فترة مجلة "l’Officiel India" مقالاً بعنوان "The Queen Of Stage Myriam Fares Spotted Learning Indian Dance Moves In Dubai"، أثنت فيه على اَداء ميريام المبهر في الرقص الهندي وطالبت ميريام بأغنية هندية خاصة بها مع تحدي رقص كون ميريام الفنانة الوحيدة التي تجمع بفنها جميع الحضارات وجميع الثقافات الفنية.

الفيديو من تصوير جو خوري