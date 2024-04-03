هيفا وهبي ساحرة بعباءة رمضانية فاخرة مطرّزة باسمها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بإطلالة رمضانية فاخرة وخلابة، فارتدت فستاناً أبيض يصل طوله إلى بعد الركبتين إلى منتصف الساقين واعتمدت فوقه عباءة بتطريز فاخر بأفتح درجة من اللون الأخضر كما حملت حقيبة يد خضراء اللون وانتعلت حذاء ذهبياً عالي الكعب أبرز أنوثتها.

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واللافت في العباءة التي استعرضتها هيفا هو التطريز من أعلى الظهر وأسفله مع كلمة Haifa في المنتصف وذلك باللون الذهبي كما جاء تطريز نهاية الكمين الواسعين متلائماً وكذلك من الأمام من ناحية الكتفين.

وشاركت هيفا صورة لعباءة زرقاء بتطيرز وخرز باللون الفضي كذلك حملت اسم هيفا وحقيبة يد فضية أيضاً ولكنها التقطت الصورة من دون أن تلبسها.

وقد أشاد المتابعون بإطلالتها وكم تليق بها العباءة وأنها أجمل من ارتداها في رمضان.

