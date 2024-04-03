بالصورة- ساندرا رزق تتألق إلى جانب إبنتها نور..و سعر حقائب يدهما سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق بإطلالتها على الجمهور، إلى جانب إبنتها نور، بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت الإثنتان وهما ترتديان ملابس باللون الأفويت المميز، و خطفتا الأنظار بجمالهما من داخل المصعد.



وكانت ساندرا تحمل بيدها حقيبة من دار أزياء HERMES و يصل سعرها إلى 32,357 دولار، أما إبنتها نور فكانت تحمل بيدها حقيبة من HERMES أيضاً و يصل سعرها إلى 1,100 دولار.

وكانت أطلت ساندرا رزق على الجمهور، إلى جانب إبنتها نور، وظهرت الإثنتان وهما ترتديان عباءات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعلقت ساندرا بالقول: "إبنتي تحب الأجواء الرمضانية".

