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ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق بإطلالتها على الجمهور، إلى جانب إبنتها نور، بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت الإثنتان وهما ترتديان ملابس باللون الأفويت المميز، و خطفتا الأنظار بجمالهما من داخل المصعد.
وكانت ساندرا تحمل بيدها حقيبة من دار أزياء HERMES و يصل سعرها إلى 32,357 دولار، أما إبنتها نور فكانت تحمل بيدها حقيبة من HERMES أيضاً و يصل سعرها إلى 1,100 دولار.
وكانت أطلت ساندرا رزق على الجمهور، إلى جانب إبنتها نور، وظهرت الإثنتان وهما ترتديان عباءات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعلقت ساندرا بالقول: "إبنتي تحب الأجواء الرمضانية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- ساندرا رزق تتألق إلى جانب إبنتها نور..و سعر حقائب يدهما سيفاجئكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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