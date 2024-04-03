شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يدعو الفنانين لزيارة مستعمرة الجذام في محافظة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى مستعمرة الجذام في محافظة القليبوية، والتقى بمدير المستعمرة هناك ، حيث أشاد زكى بالتطور في المستعمرة الطبية لمحاربة مرض الجذام، كما دعا اشرف زكى الفنانين لزيارة الصرح الكبير.

نقيب الممثلين فى مستعمرة الجذام

مرض الجذاموفي ارجاء المستشفى يتلقى مرضى الجذام السابقين علاجا طبيا متصلا، ويهاجم الجذام الاعصاب تحت الجلد، وفي الحلات المتقدمة يصبح المريض غير قادر على الشعور بالالم وفقد بعضهم اطرافا او اصابع واصيب البعض بالعمى.

يشار إلى أن الدكتور اشرف زكى يعرض له حاليا مسلسل "مليحة" بطولة النجم دياب وميرفت أمين، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من أمير المصرى، وحنان سليمان، والفليسطينية نادين خاس، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار وهاجر الابيارى وأحمد وائل، وإخراج أحمد وائل، وإنتاج DS.



اشرف زكى يزور مستعمرة الجذام