بعد النجاح الكبير.. الأخوان فريد وماهر الصبّاغ يطلقان “وطني أنا عالمسرح” من مسرحيتهما “مش بس عالميلاد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تحقيقهما نجاحاً كبيراً في مسرحيتهما الأخيرة “مش بس عالميلاد”، ولمناسبة يوم المسرح العالمي، الذي صادف في 27 آذار/مارس الماضي، نشر الأخوان فريد وماهر الصبّاغ، عبر قناتهما الخاصة على يوتيوب، أغنيتهما “وطني أنا عالمسرح”، التي قدماها في المسرحية المذكورة، وحصدت شعبية كبيرة.

يذكر أنه بعد عرض مسرحية “مش بس عالميلاد”، لمدة شهرين في لبنان، من بطولة يوسف الخال، كارين رميا، ريمون صليبا، أنطوانيت عقيقي، جوزف آصاف، بولين حداد، رفيق فخري ونخبة من المشاركين، إنتقلت المسرحية إلى دار الأوبرا دمشق، وعرضت لليلة واحدة، بمبادرة من شمس أكاديمي التي أنتجت هذا العرض.

الجمهور السوري إستقبل المسرحية في سوريا بحفاوة كبيرة، ولاقت إستحساناً غير مسبوق، بعد المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل العرض بيوم، وشارك فيه نخبة من الإعلاميين ووسائل الإعلام في سوريا، وإستذكروا المرحلة الذهبية التي مر بها البلدان، عندما كانت تعرض مسرحيات الأخوين رحباني في لبنان، وتنتقل مباشرة إلى سوريا.