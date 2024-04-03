انتقادات لـ ياسمين صبري بتقليدها سلوى خطاب ووضع ماكياج في السجن

ميرنا وليد - بيروت - واجهت الفنانة ياسمين صبرى موجة من الانتقادات والسخرية على مشهد من مسلسلها “ رحيل” والتى ظهرت خلاله أثناء تواجدها فى السجن وهى بـ" مكياج" وظهرت ملامحها مشرقة، كما أن بوستر المسلسل ظهرت فيه ياسمين بأظافر “إكليرك”، على الرغم من عملها بمهنة النجارة، التي تتطلب المجهود الكبير، واستخدام اليدين، والأدوات الحادة والثقيلة طول الوقت.



ورأى آخرون أن ياسمين قلدا الممثلة المصرية سلوى خطاب في مسلسلها سجن النسا وذلك بطريقة حملها للسيجارة ووضعها لغطاء الرأس وكافة التفاصيل.، وقارنوا بين الوك الخاص بالشخصيتين فوجدوه متقارباً بشكل كبير، ومما عزز الشكوك أيضاً هو قيام ياسمين في عام 2019 بالسخرية منالرجال من خلال نشرها صورة ساخرة لشخصية "عزيزة"، التي قدمتها سلوى خطاب في مسلسل "سجن النسا"، ‏والتي تحولت لكوميك فيما بعد يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكُتب على الصورة "ياختي الرجالة ‏دول ساعات بيبقى لهم طلبات غريبة، يعني مثلًا يقولك صدقيني".

يذكر أن مسلسل "سجن النسا" مستوحى عن مسرحية للكاتبة الراحلة فتحية العسال، ومن سيناريو وحوار مريم ‏ناعوم، ومن بطولة نيللي كريم، ودرة، وروبي، وسلوى خطاب، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري، وتم عرضه ‏في رمضان 2014‏‎.‎

وتجسد ياسمين صبري في مسلسلها الحالي رحيل، شخصية فتاة تنتمي إلى أسرة من الطبقة المتوسطة، وتواجه العديد من المواقف في إطار من الدراما والتشويق.

ويضم فريق المسلسل كلًّا من: ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، حازم سمير، أحمد صيام، مي القاضي، هاجر الشرنوبي.