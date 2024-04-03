ميرنا وليد - بيروت - نشر الكاتب المصري عبد الرحيم كمال، مؤلف مسلسل ''الحشاشين'' عبر حسابه صورة من القناة السويدية الأولى، تعرض مشهدا للممثل المصري كريم عبد العزيز بشخصية حسن الصباح.

وظهرت في الصورة مقدّمة البرنامج السويدية وإحدى ضيفاتها، وهنّ يتحدّثن عن مسلسل "الحشاشين".

من ناحية أخرى وجه رئيس هيئة الترفيه العامة بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ رسالة لصناع مسلسل "الحشاشين"، مثنياً على عملهم.

وكتب تركي آل الشيخ باللهجة المصرية: "من حق صناع مسلسل الحشاشين اختيار اللغه التي تناسبهم واللهجه المصريه العريقة والمفهومه في كل العالم العربي ... الاتراك عند انتاجهم مسلسلات تكون بلغتهم وكذلك الاجانب في الغرب ... اللغه الفصحى قد لاتجذب شريحه من الشباب ... انا احب الفصحى لكن غيري قد لا يفضلها ... أي عمل لكريم عبد العزيز اشوفه رغم اني مقلل في الفتره الاخيره في مشاهدة الاعمال العربية. واطمح دائماً للوصول لمستوى الانتاجات الغربية وجودتها ... مسلسل الحشاشين انتاج ضخم وخطوة في الطريق الصحيح للوصول للمستوى العالمي. لو انتج مسلسل عن الفراعنه هل سيكون مناسب اللغه الهيروغليفي مثلاً!!! قطعاً لا بلغة العصر اوقع واحسن ... نحن الان في صدد انتاج سعودي ضخم برعاية الترفيه ومحتار في اختيار الفصحى او العاميه للانتشار خطوة الحشاشين شجعتني للتفكير".

كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل الحشاشين يستمر بنجاحه بالموسم الرمضاني .. وتصل أصداؤه الى السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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