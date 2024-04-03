منى واصف تكشف السر وراء إتقانها اللغة العربية الفصحى

ميرنا وليد - بيروت - أوضحت الممثلة السورية منى واصف السر وراء إتقانها وتمكنها من التحدث باللغة العربية الفصحى بشكل سليم كشفت الفنانة منى واصف، أسرار وراء إتقانها اللغة العربية بشكلٍ سليم، بما يُميزها عن غيرها من الممثلات.



وأشارت إلى أن الفضل يعود في ذلك إلى تعلمها تجويد القرآن الكريم أولًا، مؤكدة أنه في حال وجود اختلاف في وجهات النظر حول طريقة نطق كلمة معينة بالتشكيل الصحيح، قد نستعين أولًا بالقرآن قبل الاطلاع على المعجم، لافتة إلى أنّ جميع تجاربها على خشبة المسرح القومي التابع لوزارة الثقافة في بلادها، سواء كانت عربية أو مترجمة، كانت قائمة على الفصحى، مع شرط عدم وجود مُلقن.

كلام منى واصف جاء خلال حوارها مع الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج بودكاست Big Time، الذي يُعرض عبر قناة mbc وكذلك منصة شاهد.