إلهام شاهين: متحمسة لتوثيق تاريخي الفني باستخدام الذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت الفنانة إلهام شاهين إن لديها رصيد فني كبير وتاريخ من التكريمات داخل وخارج مصر تتمنى الحفاظ عليه.

وأوضحت إلهام شاهين في بيان صحفي، أنها تحمست لمشروع توثيق تاريخها الفني عن طريق الرقمنة وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وهو واجب في العصر الحالي.

وكشفت إلهام شاهين عن رصيدها الفني المكون من حوالي 50 مسلسل و100 فيلم، والكثير من التكريمات التي حصلت عليها في مهرجانات دولية باسم مصر التي تتشرف بتمثيلها في المحافل.

وتعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واتفق عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة، أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.

يستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.