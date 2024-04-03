شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 9.. أشرف زكى يواسى زوجته والأخيرة ترفض العلاج بالكيماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول صالح (أشرف زكى) مواساة زوجته نوال (حنان سليمان) خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل مليحة، بعد تأكيد الطبيب إصابتها بالسرطان.

وفى مشهد مؤثر تتحدث نوال مع صالح عن مرضها ورفضها العلاج بالكيماوى، بسبب تأثيره على جسدها وخوفها على بناتها، وسط بكائها الشديد.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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مسلسل مليحة